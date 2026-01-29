Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mit, entro l'estate tutti gli operatori di FS Security con le bodycam

AA

ROMA, 29 GEN - Entro l'estate tutti gli operatori di FS Security avranno in dotazione le bodycam che, nel totale rispetto della privacy, consentiranno la registrazione che verrà avviata solo nei casi di potenziale pericolo sia per gli operatori stessi che per i passeggeri. Soddisfazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - si legge in una nota Mimit - per il quale lo strumento della bodycam rappresenta un ulteriore passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza sui treni, sia per gli operatori FS che per i passeggeri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario