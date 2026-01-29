Mit, entro l'estate tutti gli operatori di FS Security con le bodycam
ROMA, 29 GEN - Entro l'estate tutti gli operatori di FS Security avranno in dotazione le bodycam che, nel totale rispetto della privacy, consentiranno la registrazione che verrà avviata solo nei casi di potenziale pericolo sia per gli operatori stessi che per i passeggeri. Soddisfazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - si legge in una nota Mimit - per il quale lo strumento della bodycam rappresenta un ulteriore passo fondamentale per garantire maggiore sicurezza sui treni, sia per gli operatori FS che per i passeggeri.
