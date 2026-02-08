Giornale di Brescia
Mit, chiederemo danni ai responsabili dei sabotaggi dei treni

ROMA, 08 FEB - "In merito ai sabotaggi sincronizzati alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri per i quali è stata aperta un'inchiesta per terrorismo, il Mit precisa che, una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. È pronta un'azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani". Così il Mit in una nota dopo i disagi al trasporto ferroviario registrati ieri.

Argomenti
ROMA

