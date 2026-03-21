Misure di sicurezza e maxischermo, solo 400 in chiesa per i funerali di Bossi

MILANO, 21 MAR - Solo famiglia, amici e ospiti potranno assistere in chiesa ai funerali di Umberto Bossi, in programma domani alle 12 al monastero San Giacomo di Pontida. Sono circa 400, infatti, i posti nell'abbazia che si affaccia su piazza del Giuramento. La piazza sarà parzialmente chiusa in considerazione anche della presenza di molte figure istituzionali, fra cui la premier Giorgia Meloni, il segretario di Fi e vicepremier Antonio Tajani, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il segretario della Lega Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a cui la famiglia del senatur ha affidato l'organizzazione dei funerali, il ministro Roberto Calderoli e ovviamente tutti i governatori e vertici della Lega, dal lombardo Attilio Fontana, a Luca Zaia. Chi vorrà partecipare alla cerimonia si potrà sistemare nel vialetto di circa cento metri di fronte alla Chiesa. Proprio per permettere a chi vuole di assistere al funerale, sarà sistemato un maxischermo e verrà allestita anche una diretta streaming. All'esterno sarà riservata un'area per i giornalisti che non potranno entrare nell'abbazia.