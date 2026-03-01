Misure di sicurezza alla base Usaf di Aviano

TRIESTE, 01 MAR - Misure straordinarie di sicurezza sono state adottate alla base Usaf di Aviano (Pordenone), sin da poche ore dopo l'attacco di Israele e Usa all'Iran. La struttura militare statunitense, nodo strategico per le operazioni in Europa e nel Mediterraneo, è sotto stretta sorveglianza su coordinamento della Prefettura. All'aeroporto "Pagliano e Gori", sede del 31st Fighter Wing, il livello di allerta non è stato tuttavia ancora innalzato - è rimasto a "Bravo plus" - ma le misure sono state ugualmente rafforzate e i controlli sono più rigorosi sebbene nel fine settimana l'attività operativa sia ridotta. La stretta è maturata dopo la riunione straordinaria al Viminale del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. Il ministro Piantedosi ha disposto un potenziamento dei dispositivi su tutti gli obiettivi sensibili, con particolare attenzione alle strutture statunitensi e israeliane. Il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, ha immediatamente attivato servizi di osservazione e monitoraggio, con mappatura dei siti a rischio, coinvolgendo anche i Comuni limitrofi. Pattuglie delle forze dell'ordine sono state potenziate e la vigilanza è costante anche nelle aree esterne. Intanto, nella zona sud della base è stata rinvenuta una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale, del peso di 100 libbre. L'ordigno sarà neutralizzato nei prossimi giorni dagli artificieri del 3° Reggimento Guastatori.