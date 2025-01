Missione istituzionale del sottosegretario Silli in Messico

CITTÀ DEL MESSICO, 28 GEN - Il sottosegretario di Stato Giorgio Silli ha svolto oggi una missione istituzionale in Messico, per prendere contatto con i nuovi interlocutori del governo della presidente Claudia Sheinbaum. Durante la permanenza a Città del Messico, il sottosegretario ha avuto un intenso programma di incontri, che hanno riguardato il ministro dell'Economia, Marcelo Ebrard, il sottosegretario all'Energia, José Antonio Rojas Nieto, e i sottosegretari agli Affari esteri per l'Europa, Maria Teresa Mercado, e per gli Affari multilaterali ed i Diritti umani, Enrique Javier Ochoa. Le prospettive del Partenariato strategico italo-messicano - con una attenzione particolare alle relazioni economico-commerciali, alla cooperazione scientifica e accademica e alle sinergie in ambito giustizia e sicurezza - sono state al centro del colloquio con la sottosegretaria Mercado, con la quale è stato anche confermato il comune impegno a rilanciare i rapporti tra l'Italia, l'Unione Europea e l'America Latina e i Caraibi, soprattutto in preparazione del IV Vertice Ue-Celac di Bogotá e della XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. L'incontro con il sottosegretario Ochoa ha consentito di passare in rassegna la collaborazione in ambito Nazioni Unite, con particolare riguardo al dossier della riforma del Consiglio di sicurezza. L'incontro ha rappresentato altresì un'utile occasione di confronto sui principali dossier regionali (Venezuela, Nicaragua, Haiti e Cuba) e sulle prospettive del Sistema dell'integrazione centroamericana (Sica).