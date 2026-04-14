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Italia e Estero

Missione dei Paesi 'non belligeranti' su Hormuz, conferenza venerdì a Parigi

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PARIGI, 14 APR - Una conferenza si svolgerà venerdì a Parigi fra i "Paesi non belligeranti" volontari per una missione sullo stretto di Hormuz, secondo quanto annuncia l'Eliseo. A co-presiedere la conferenza "dei Paesi non belligeranti pronti a contribuire" a "una missione multilaterale e puramente difensiva", saranno il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha precisato l'Eliseo. La missione, dai contorni ancora da precisare, distinta dalle attività degli Stati Uniti, è "destinata a ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno", ha precisato la presidenza francese.

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