Missionario italiano muore in un incidente in Costa d'Avorio

CHIARAVALLE, 19 APR - E' morto in un incidente stradale a Niakara, città dell'area centro nord della Costa d'Avorio, il missionario italiano padre Matteo Pettinari, dell'ordine dei Missionari della Consolata, originario di Chiaravalle (Ancona). Il religioso è deceduto ieri in uno scontro tra un'automobile e un autobus. Ad annunciarlo sono il Superiore generale dell'Istituto Missioni della Consolata padre James Lengarin e il segretario Imc padre Pedro Louro. Padre Pettinari, dopo avere frequentato il seminario ad Ancona, aveva terminato la formazione religiosa presso l'istituto dei Missionari della Consolata: da allora sono passati 17 anni di professione religiosa e 13 di sacerdozio, con l'ordinazione avvenuta nel 2010 a Senigallia (Ancona). Dopo un periodo in alcuni Paesi europei tra cui la Spagna, era stato inviato in Costa D'Avorio dove si era fatto conoscere rapidamente per la sua energia e vitalità: grazie all'azione dei Missionari della Consolata, era stato possibile realizzare chiese, ma anche edifici per l'istruzione e ospedali sanitari per la popolazione. Nel 2022 era divenuto Superiore Delegato per la Costa D'Avorio a Dianra, sottoprefettura ivoriana. "Imploriamo per lui dalla misericordia di Dio la luce della Risurrezione", si legge in una nota del Superiore generale p. Lengarin. "Nel grande dolore, ci ancoriamo alla speranza della risurrezione, testimoniata in modo splendido dalla vocazione e dalla vita di Padre Matteo", dicono invece dalla Diocesi di Senigallia. Nell'abbazia di Chiaravalle si terrà questa sera alle ore 21 un momento di veglia, preghiera e vicinanza ai familiari.