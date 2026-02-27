Giornale di Brescia
Missili ucraini su Belgorod, interrotta energia elettrica

ROMA, 27 FEB - Missili ucraini hanno colpito nella notte la città di Belgorod e un distretto circostante, nella Russia meridionale (a soli 34 chilometri dal confine tra i due paesi), provocando interruzioni nella fornitura di energia elettrica. Lo riporta il Kyiv Independent. "Sono stati causati gravi danni alle infrastrutture energetiche. Di conseguenza, si sono verificate interruzioni di corrente, interruzioni dell'approvvigionamento idrico e guasti al riscaldamento" ha affermato il governatore dell'Oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Inoltre, sempre nella notte un incendio è scoppiato in un deposito di petrolio di Luhansk, nell'Ucraina occupata, in seguito a una serie di esplosioni.

