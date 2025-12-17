Miss Finlandia mima gli occhi asiatici e perde la corona, ultradestra la imita

(ANSA-AFP) - HELSINKI, 17 DIC - Il primo ministro finlandese si è scusato con i cittadini di Giappone, Cina e Corea del Sud dopo l'indignazione suscitata dai selfie pubblicati da tre membri del parlamento in cui strizzavano gli occhi tirando la coda dell'occhio, un gesto valutato come offensivo nei confronti di chi ha i caratteri somatici tipici delle popolazioni asiatiche. Lo scandalo è iniziato la scorsa settimana quando Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025, è stata privata del suo titolo dopo aver condiviso sui social media una foto in cui strizzava gli occhi tirando la coda dell'occhio, con la didascalia "mentre mangia con un cinese". In segno di sostegno alla ragazza, diversi membri del Partito dei Finlandesi, un partito populista di destra e anti-immigrazione nella coalizione di governo, hanno successivamente pubblicato foto di se stessi nella stessa posa, scatenando polemiche nel paese nordico. "Offro le mie più sincere scuse per i post offensivi pubblicati di recente sui social media da alcuni membri del parlamento", ha dichiarato Petteri Orpo, citato in dichiarazioni pubblicate sugli account delle ambasciate finlandesi in Giappone, Cina e Corea del Sud. "Questi post non riflettono i valori di uguaglianza e inclusione della Finlandia", si legge nella dichiarazione, sottolineando che "razzismo e discriminazione non hanno posto nella società finlandese". A seguito dei post, una società di produzione finlandese ha dovuto sospendere progetti in Giappone e anche la compagnia aerea Finnair ha riferito di aver subito ripercussioni negative, secondo l'emittente pubblica Yle. Il comportamento del trio "non rappresenta la posizione della Finlandia" su queste questioni, ha dichiarato l'ufficio del Primo Ministro all'Afp. I parlamentari - Kaisa Garedew, Juho Eerola e Sebastian Tynkkynen - hanno reagito in modo diverso alla controversia. Mentre Garedew ha dichiarato di non essere obbligata a scusarsi, Eerola e Tynkkynen hanno offerto un mea culpa. Tynkkynen ha chiarito ai media locali che le sue azioni "non intendevano ferire nessuno". Il loro gruppo parlamentare si riunirà domani per discutere le possibili sanzioni nei loro confronti. Salito al potere nel 2023, il governo finlandese è stato ripetutamente scosso dalle dichiarazioni provocatorie dei membri di questo partito. Ad agosto, un altro membro del parlamento ha affermato che gli immigrati stavano trasformando la Finlandia in un "porcile". (ANSA-AFP).