Minori su un'auto rubata non si fermano all'alt e si schiantano

Controlli degli agenti della Polizia Stradale di Genova, dopo le novita' del Codice della Strada 2024. Genova, 19 dicembre 2024. ANSA/LUCA ZENNARO
VIGEVANO (PAVIA), 16 SET - A bordo di un'auto rubata non si sono fermati all'alt della polizia, finendo per schiantarsi contro una recinzione. Protagonisti del tentativo di fuga e dell'incidente, avvenuto verso le 2 della scorsa notte in una via di Vigevano, in provincia di Pavia, sono stati quattro minorenni: tre ragazzi, due di 15 e uno di 17 anni, e una 16enne. La vettura sulla quale viaggiavano è finita contro altre auto parcheggiate nella zona, ha danneggiato la volante del commissariato e ha concluso la sua corsa ribaltandosi in mezzo alla strada. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano: le loro condizioni non sono gravi. Sulla vicenda sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.

