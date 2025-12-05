Minorenne costretta a lavorare nelle serre, indagato il padre

RAGUSA, 05 DIC - Costretta a non frequentare la scuola e a lavorare nelle serre, picchiata di continuo. Sono le accuse di una minorenne nei confronti del padre, tunisino di 42 anni, al quale la polizia di Ragusa ha notificato il divieto di avvicinamento alla figlia, con l'applicazione del braccialetto elettronico, su ordine del gip che ha accolto la richiesta della procura. La vittima è stata affidata a una comunità, con divieto assoluto di consegna al padre o ad altri parenti e divieto di qualsiasi contatto.