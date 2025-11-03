Giornale di Brescia
Minore torturato a Torino, sequestrati telefoni e video

TORINO, 03 NOV - I carabinieri, coordinati dalla procura per i minorenni di Torino, guidata dalla procuratrice Emma Avezzù, hanno sequestrato i telefoni cellulari a tre minori — due ragazzi e una ragazza di 14, 15 e 16 anni — accusati di avere sequestrato e usato violenza su un loro coetaneo nella notte di Halloween. Secondo gli inquirenti, nei dispositivi potrebbero esserci i video di quanto accaduto: a filmare sarebbero stati gli stessi adolescenti, che al momento non sono ancora stati ascoltati. I tre avrebbero tolto con la forza il cellulare al 15enne, vittima dei presunti soprusi, restituendoglielo solo dopo alcune ore.

Argomenti
TORINO

