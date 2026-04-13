Minore arrestato per propaganda neonazista e terrorismo in Abruzzo

TERAMO, 13 APR - Propaganda suprematista e materiale per la costruzione di armi con stampanti 3D: per questo un diciassettenne residente a Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) è stato arrestato dalla polizia e collocato in una comunità per minori. Il provvedimento è stato eseguito dalla Digos di Teramo, con il supporto della Digos dell'Aquila, su ordinanza del gip del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, su richiesta della procura minorile. Il giovane è gravemente indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di odio razziale, etnico e religioso, oltre che di addestramento con finalità di terrorismo. Le indagini, avviate nei mesi scorsi, avevano già portato al sequestro dei dispositivi informatici del minore. Dall'analisi è emersa la presenza di numerosi contenuti di propaganda neonazista, suprematista ed estremista, anche di matrice islamica, con incitamento all'azione violenta e all''accelerazionismo', teoria politica e sociale che punta al collasso della società moderna. Tra il materiale trovato dalla polizia, manuali per la costruzione di armi da fuoco con stampanti 3D, istruzioni per realizzare pistole e un video con tutte le fasi per assemblare una bomba molotov. Sono stati scoperti anche documenti su tecniche di aggressione e contenuti violenti condivisi in chat, con riferimenti a pratiche estreme. In una conversazione sulla piattaforma Telegram il giovane avrebbe inoltre minacciato di uccidere una persona. Le indagini sono state coordinate dalla procura per i Minorenni dell'Aquila e condotte dalla Digos di Teramo.