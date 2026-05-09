Minivan finisce dentro un canale nel Veneziano, tre morti

VENEZIA, 09 MAG - Tre persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo è finito in un canale. Dopo il recupero del mezzo con l'autogru dei Vigili del fuoco, sono stati recuperati all'interno del veicolo i corpi senza vita di tre uomini. Gli altri sei sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre. Presenti anche Suem 118 e Carabinieri.