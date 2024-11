Ministro Santanchè inaugura Fiera zootecnica a Cremona

MILANO, 28 NOV - Con il taglio del nastro del ministro per il Turismo Daniela Santanché, dell'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi e del presidente di CremonaFiere Roberto Biloni è iniziata questa mattina la 79esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona. Fin dal mattino centinaia di persone hanno varcato le porte di ingresso della manifestazione in programma fino al 30 novembre, con oltre 200 espositori provenienti da 20 paesi, in rappresentanza della filiera lattiero casearia, con al centro innovazione e generazioni future oltre ad un confronto sul settore dalla genetica ai mangimi, energie rinnovabili, attrezzature e servizi per l'allevamento. "Agricoltura e allevamento sono parte fondamentale della nostra nazione - ha dichiarato il ministro Santanchè - un lavoro duro e importante, che non conosce né vacanze né domeniche. Oggi ho voluto essere qui per dimostrare la presenza del Governo e quanto, per quanto riguarda il turismo, le fiere siano un riferimento essenziale, tanto che quest'anno abbiamo partecipato a questa fiera anche come ministero del Turismo con un nostro contributo". "Le fiere sono essenziali per tre fattori: primo, aiutano a destagionalizzare il turismo perché portano dei flussi turistici fuori dai periodi canonici dell'anno. Secondo: il turista fieristico in media spende di più dei turisti normali e terzo si ferma più notti. Oltre a ciò - ha detto il ministro - non dobbiamo dimenticare l'eccellenza del made in Italy per la quale siamo famosi in tutto il mondo ma nello specifico il connubio di zootecnica, agricoltura e turismo danno prestigio e valore al nostro Paese". Dopo il taglio del nastro, il ministro ha poi effettuato un giro dei padiglioni in compagnia dell'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi e del Presidente di CremonaFiere Roberto Biloni, per poi ringraziare gli allevatori: "Volevo dirvi grazie e farvi sapere che questo Governo, questa regione, è al vostro fianco".