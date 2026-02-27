Giornale di Brescia
Ministro omanita dopo l'incontro con Vance, 'pace è a portata di mano'

ROMA, 27 FEB - "Oggi ho incontrato il vicepresidente J.D. Vance e gli ho illustrato i dettagli dei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran e i progressi compiuti finora. Sono grato per il loro impegno e attendo con ansia ulteriori e decisivi progressi nei prossimi giorni. La pace è a portata di mano". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri dell'Oman Sayyid Badr Albusaidi dopo aver incontrato il vicepresidente Usa a Washington.

