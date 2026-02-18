Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ministro giustizia Israele attacca Ue, 'opera per rovesciare governo'

AA

TEL AVIV, 18 FEB - Il ministro della Giustizia israeliano Yariv Levin ha accusato l'Unione Europea di "operare per rovesciare dal potere il governo eletto". Lo riporta Ynet spiegando che Levin ha scritto queste parole nella sua risposta a un ricorso presentato dall'Istituto Zulat per l'Uguaglianza e i Diritti Umani sostenendo tra l'altro che "l'Ue finanzia manifestazioni contro il governo eletto in Israele, e ciò durante una guerra". Levin inoltre accusa Zulat di essere "finanziata da potenze straniere estremamente ostili a Israele. L'ostilità ha raggiunto l'apice durante la guerra attraverso l'imposizione di un embargo sulle armi contro Israele".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TEL AVIV

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario