Ministro esteri Venezuela, 'confermiamo vittime civili e militari'

MADRID, 03 GEN - "Possiamo confermare che ci sono vittime, civili e militari. Ci sono danni in installazioni civili e militari", conseguenze di "un attacco realmente smisurato e codardo". Lo ha detto il ministro venezuelano degli Esteri, Yvan Gil, in dichiarazioni all'emittente radiofonica nazionale spagnola Rne, dopo gli attacchi odierni degli Stati Uniti in Venezuela.

