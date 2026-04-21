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Italia e Estero

Ministro esteri Pakistan incontra l'incaricata d'affari Usa Baker

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ISLAMABAD, 21 APR - L'incaricata d'affari statunitense Natalie A. Baker ha incontrato il vice primo ministro e ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar per discutere dei recenti sviluppi regionali, con entrambe le parti che hanno sottolineato l'importanza della diplomazia per affrontare le tensioni in corso. Secondo una dichiarazione ufficiale, Dar ha ribadito la posizione di lunga data del Pakistan, secondo cui il dialogo rimane l'unica strada percorribile per raggiungere una pace e una stabilità durature nella regione. Ha sottolineato la necessità di un rinnovato impegno tra Stati Uniti e Iran, esortando entrambe le parti a valutare un'estensione del cessate il fuoco e a dare priorità agli sforzi diplomatici rispetto al confronto. Baker ha riconosciuto il ruolo del Pakistan nel promuovere la stabilità regionale e nel facilitare il dialogo, esprimendo l'apprezzamento di Washington per quello che ha definito il contributo "costruttivo e positivo" di Islamabad agli sforzi di pace. L'incontro si è svolto in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza regionale, con il Pakistan che continua a sostenere soluzioni diplomatiche per prevenire un'ulteriore escalation.

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