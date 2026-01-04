Giornale di Brescia
Ministro Difesa di Caracas, 'riconosciamo la presidenza di Rodriguez'

BUENOS AIRES, 04 GEN - "Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro. In osservanza alla decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodriguez". Lo ha detto Vladimir Padrino López, capo dell'esercito e Ministro della difesa del Venezuela.

BUENOS AIRES

