Ministro Difesa di Caracas, 'riconosciamo la presidenza di Rodriguez'
AA
BUENOS AIRES, 04 GEN - "Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro. In osservanza alla decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodriguez". Lo ha detto Vladimir Padrino López, capo dell'esercito e Ministro della difesa del Venezuela.
