Ministro delle Finanze della Palestina in visita a Singapore

SINGAPORE, 23 FEB - Il ministro delle Finanze della Palestina, Estephan Salameh, è attualmente in visita ufficiale a Singapore fino a giovedì prossimo, su invito del ministro degli Esteri, Vivian Balakrishnan. Secondo una nota ufficiale, la visita sottolinea i cordiali legami bilaterali con l'Autorità Palestinese e riafferma il costante impegno di Singapore nel sostenere i suoi sforzi di rafforzamento delle capacità istituzionali. Già nel novembre scorso, Singapore aveva annunciato la volontà di supportare la Palestina nel consolidare il percorso verso una pace sostenibile. In occasione della sua visita a Ramallah, il ministro Balakrishnan aveva anticipato il lancio di due programmi formativi per il 2026 focalizzati su economia e imprenditoria digitale. Queste iniziative rientrano nel quadro dell'Enhanced Technical Assistance Package, il programma a lungo termine dedicato allo sviluppo delle competenze dell'Autorità Palestinese. Oltre alla formazione digitale, il governo di Singapore intende offrire borse di studio e programmi di tirocinio per giovani funzionari palestinesi, mirati a condividere le migliori pratiche in materia di governance pubblica e gestione delle risorse idriche. Sul piano diplomatico, Singapore continua a sostenere fermamente una soluzione negoziata che preveda due Stati, offrendo il proprio contributo tecnico per preparare le istituzioni palestinesi a una futura gestione statale stabile e resiliente. Singapore continua a dare supporto alla popolazioni palestinese con l'invio di aiuti umanitari essenziali, collaborando con organizzazioni internazionali per garantire che beni di prima necessità e forniture mediche raggiungano i civili più colpiti.