Ministro brasiliano accusato di molestie sessuali

BRASILIA, 05 SET - Il ministro brasiliano dei Diritti umani Silvio Almeida è stato accusato di molestie sessuali. Tra le sue vittime ci sarebbe anche la ministra dell'Uguaglianza razziale Anielle Franco, sorella dell'attivista e consigliere comunale di Rio de Janeiro uccisa nel 2018. A rivelarlo è il sito di notizie Metrópoles, secondo il quale i due ministri non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. Le denunce sono state raccolte dal movimento Me Too Brasil, che si occupa delle vittime di violenza sessuale. Secondo Me Too, una decina di donne che hanno denunciato il ministro Silvio Almeida hanno chiesto l'anonimato. Per non esporre le presunte vittime il movimento ha detto di non poter confermare la presenza della ministra in questa lista. "Come spesso accade nei casi di violenza sessuale che coinvolgono aggressori in posizioni di potere, queste vittime hanno incontrato difficoltà nell'ottenere il supporto istituzionale per convalidare le loro denunce. Di conseguenza, hanno autorizzato la conferma del caso alla stampa", si legge nel comunicato del movimento.