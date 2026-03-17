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Italia e Estero

Ministro bosniaco, la Spagna potrebbe partecipare a inchiesta su cecchini Sarajevo

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TRIESTE, 17 MAR - "Il governo spagnolo potrebbe partecipare all'inchiesta sui cecchini che uccidevano i civili a Sarajevo". Lo ha annunciato al sito TriestePrima Elmedin Konaković, ministro degli Esteri bosniaco, intervistato a margine delle celebrazioni per i 30 anni dell'InCe. L'inchiesta è aperta alla Procura di Milano dopo una denuncia del giornalista Ezio Gavazzeni e indaga sui presunti "cecchini del weekend" a Sarajevo, "tiratori turistici" che pagavano per andare a uccidere "civili inermi" nella capitale assediata dai serbo-bosniaci, tra 1992 e 1995. "Ho partecipato a diversi meeting in giro per l'Europa in merito all'inchiesta e il governo spagnolo mi ha riferito che potrebbero prendere parte all'indagine perché è molto importante", ha riferito Konakovic. "Noi supportiamo fermamente l'indagine della Procura di Milano e lavoriamo fianco a fianco alle autorità italiane. Il Comune di Sarajevo ha dato supporto alle indagini e faremo il possibile per aiutare la Procura milanese per scoprire cosa accadde davvero durante il conflitto". Il ministro ha poi ricordato a TriestePrima: "Durante la guerra ho servito il mio paese, ho difeso il mio paese, rimanendo a Sarajevo per quattro anni. Sono un testimone di quanto facevano i cecchini, uccidendo tante, troppe persone, civili e bambini". Konaković ha detto di essere "riconoscente verso le persone in Italia che con coraggio hanno fatto sì che se ne parlasse nuovamente", auspicando che l'inchiesta serva a "scoprire cosa accadde veramente". Trieste sarebbe stata punto di incontro da dove raggiungere le colline sopra Sarajevo.

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