Ministero Salute, non c'è rischio pandemia, 4 passeggeri Klm stanno bene

ROMA, 10 MAG - "Non c'è il rischio di una nuova pandemia da Hantavirus, non ci troviamo nella stessa situazione del Covid, attualmente non c'è nessun allarme, è un virus diverso dal Covid seppure più letale, a basso contagio; la principale trasmissione è attraverso saliva, urina, feci di roditori e solo in piccola parte per via aerea e inter-umana. Il periodo di incubazione è lungo, quindi è giusto consigliare l'isolamento. La contagiosità sembra non essere in fase pre clinica ma al momento dei sintomi. Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo". Così a Rai News24 la capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello.