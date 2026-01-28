Ministero Istruzione, accertamenti sulle schedature dei docenti

ROMA, 28 GEN - Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato accertamenti dopo le proteste per presunte 'schedature' o 'liste di proscrizione' nelle scuole. "Da quanto risulta al momento - afferma la sottosegretaria all'Istruzione, Paola Frassinetti - si tratta di un'iniziativa autonoma promossa da alcuni studenti, che avrebbero effettuato una sorta di sondaggio anonimo. Non si tratterebbe di una "schedatura" o di liste di "proscrizione", stante l'anonimato, ma di una iniziativa simile ad altre e riconducibili a sensibilità e posizioni politiche diverse. La scuola deve rimanere un luogo di confronto libero, pluralista e rispettoso".