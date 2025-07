Ministero finanzierà cabinovia Trieste ma solo dal 2027

TRIESTE, 23 LUG - Il discusso progetto della cabinovia di Trieste sarà "effettivamente finanziato dal ministero, per 48,8 milioni di euro, ma la cifra sarà erogata in otto rate e a partire dal 2027 e fino al 2034". Lo ha reso noto il consigliere comunale Paolo Altin, capogruppo della lista Punto Franco nel corso di una conferenza stampa. "Ci domandiamo come il Comune di Trieste farà a sostenere i costi dell'opera e perché queste informazioni finora non sono emerse", ha sottolineato Altin ricordando di aver "chiesto più volte se ci fosse la copertura finanziaria, senza ricevere risposte concrete, un atteggiamento che ha fatto crescere un sospetto". Altin detto di aver dunque "acquisito il decreto che concretamente assegna i fondi al Comune per l'opera, scoprendo che il ministero ha un finanziamento per 48,8 milioni ma che arriverà in otto rate". Il consigliere conclude dunque che "oggi la cabinovia non dispone di adeguata copertura di bilancio", pertanto "a nostro parere l'iter si dovrebbe bloccare immediatamente". Ed ha auspicato che "queste notizie non cadano nel vuoto e ci sia attenzione anche da parte di Conte dei conti".