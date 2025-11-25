Giornale di Brescia
Ministero energia Ucraina, 'massiccio attacco a infrastrutture'

KIEV, 25 NOV - Il ministero dell'Energia ucraino ha dichiarato che è in corso un "massiccio" attacco contro le infrastrutture energetiche. Lo ha comunicato in un post su Telegram: "Al momento è in corso un massiccio attacco combinato nemico contro le infrastrutture energetiche. I lavoratori del settore energetico inizieranno a valutare le conseguenze e a svolgere i lavori di ripristino non appena la situazione di sicurezza lo consentirà".

