Minenna, 'le foto sul mio sito? Documentano eventi effettivamente avvenuti'

CATANZARO, 10 FEB - "Ho letto con sorpresa e rammarico molte inesattezze contenute in articoli di stampa inerenti ad alcuni incontri istituzionali. Le fotografie pubblicate sono tutte reali e documentano eventi effettivamente avvenuti. In alcuni casi sono state modificate, esclusivamente per migliorarne la comprensione visiva, la resa grafica o per tutelare la privacy, come peraltro chiaramente indicato nel disclaimer del sito". Lo dichiara all'ANSA l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane e oggi assessore regionale in Calabria, Marcello Minenna, finito al centro di una polemica sollevata dal Foglio e dal Corriere della Sera per alcune fotografie presenti sul suo sito personale. Secondo quanto riportato dai quotidiani Minenna avrebbe ritoccato, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, due immagini che lo ritraggono mentre consegna dei volumi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a Papa Leone XIV. "Le foto originali - precisa Minenna - sono peraltro contenute nella sezione 'galleria fotografica'. Attribuire a tali interventi finalità o significati diversi significa travisare i fatti e indurre il lettore in errore. Una precisazione che ritengo doverosa per ristabilire la correttezza dell'informazione".