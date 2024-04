Minacciano receptionist con armi,rapina in resort nel Brindisino

FASANO, 02 APR - Una rapina è stata compiuta la scorsa notte all'interno di un resort in contrada Coccaro a Fasano, in provincia di Brindisi, a poche centinaia di metri dal luogo dove tra il 13 ed il 15 giugno prossimi si svolgerà il G7 a Borgo Egnazia. Almeno tre uomini con il volto coperto da un passamontagna e armati con pistola hanno minacciato il personale addetto alla reception della lussuosa masseria, facendosi consegnare il denaro che in quel momento si trovava nella cassaforte. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. La banda sarebbe fuggita prima a piedi all'esterno della struttura ricettiva per poi abbandonare la zona in auto. Le indagini sono condotte dai carabinieri che starebbero verificando anche un possibile tentativo di rapina avvenuto sempre la scorsa notte a poca distanza dal colpo in un altro resort tra le province di Brindisi e Bari.