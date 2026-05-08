Minacciano di uccidere un 15enne per rubargli 20 euro, Daspo per due minorenni

PADOVA, 08 MAG - Due 17enni sono stati fermati dalla polizia di Padova dopo aver rapinato un 15enne. I due ragazzi, usciti da un istituto scolastico, avevano minacciato di uccidere il ragazzo se non avesse dato loro i soldi che aveva con sé. Lui ha consegnato una banconota da venti euro e poi è fuggito, mentre i giovani rientravano a scuola. Il 15enne ha chiamato il 113 e i poliziotti delle Volanti, su descrizione della vittima, hanno individuato i due nelle vicinanze e li hanno accompagnati in Questura, dove hanno ammesso la rapina e consegnato il denaro, restituito alla vittima. I due 17enni — un italiano e un tunisino — avevano già precedenti specifici per rapina in concorso, per fatti risalenti a gennaio e marzo, ed erano stati destinatari di avviso orale e Daspo Willy. Sono stati segnalati alla Procura dei minorenni di Venezia per il reato di rapina in concorso e riaffidati ai genitori. Il questore Marco Odorisio ha disposto per entrambi il Daspo fuori contesto per cinque anni.