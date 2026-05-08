PADOVA, 08 MAG - Due 17enni sono stati fermati dalla polizia di Padova dopo aver rapinato un 15enne. I due ragazzi, usciti da un istituto scolastico, avevano minacciato di uccidere il ragazzo se non avesse dato loro i soldi che aveva con sé. Lui ha consegnato una banconota da venti euro e poi è fuggito, mentre i giovani rientravano a scuola. Il 15enne ha chiamato il 113 e i poliziotti delle Volanti, su descrizione della vittima, hanno individuato i due nelle vicinanze e li hanno accompagnati in Questura, dove hanno ammesso la rapina e consegnato il denaro, restituito alla vittima. I due 17enni — un italiano e un tunisino — avevano già precedenti specifici per rapina in concorso, per fatti risalenti a gennaio e marzo, ed erano stati destinatari di avviso orale e Daspo Willy. Sono stati segnalati alla Procura dei minorenni di Venezia per il reato di rapina in concorso e riaffidati ai genitori. Il questore Marco Odorisio ha disposto per entrambi il Daspo fuori contesto per cinque anni.
Minacciano di uccidere un 15enne per rubargli 20 euro, Daspo per due minorenni
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