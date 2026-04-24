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Minaccia passanti con un pugnale, arrestato 31enne a Torino

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TORINO, 24 APR - Minacciava i passanti in strada con un pugnale, creando allarme tra i presenti: un uomo di 31 anni di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia a Torino, nel quartiere Borgo Vittoria.  L'intervento è scattato in via Campiglia dopo numerose segnalazioni al 112 di una persona armata. Gli agenti della Squadra volante lo hanno individuato in pochi minuti mentre impugnava l'arma e hanno tentato di instaurare un dialogo, senza esito.  È stato necessario l'utilizzo del taser, alla cui vista l'uomo ha desistito consentendo agli agenti di disarmarlo. Il pugnale, lungo circa 25 centimetri, è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e denunciato per minacce aggravate.

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