Minaccia di morte dottoressa guardia medica, denunciato

PALMI, 18 OTT - Ha rivolto minacce di morte alla dottoressa di guardia medica e per questo motivo é stato denunciato dai carabinieri in stato di libertà. É accaduto a Palmi, nel Reggino. Protagonista della vicenda un quarantacinquenne, attualmente sottoposto al regime della libertà vigilata. L'uomo, secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, ha contattato telefonicamente la guardia medica per una ferita ad un braccio che si era procurato autonomamente. La dottoressa che era in servizio nella postazione é intervenuta tempestivamente, recandosi nell'abitazione dell'uomo per prestargli le cure del caso. Poco dopo, però, il quarantacinquenne ha richiesto nuovamente l'intervento della dottoressa, sostenendo che la medicazione non fosse stata effettuata in modo adeguato. Quando il medico, accompagnato da personale del 118, è tornato a visitarlo, l'uomo ha iniziato a manifestare un comportamento minaccioso, dicendosi infastidito dal fatto che la titolare della guardia medica fosse stata accompagnata da altri sanitari. Le sue minacce si sono poi si sono via via intensificate, con riferimenti anche ai familiari della professionista, quando quest'ultima ha fatto presente all'uomo che le sue condizioni, dopo la medicazione cui era stato sottoposto, erano buone e che non poteva prolungare ulteriormente la sua visita, essendo reperibile per eventuali casi più urgenti. L'uomo é stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Palmi, che hanno presentato un'informativa di reato alla Procura della Repubblica, con l'accusa di minaccia aggravata.