Minaccia di far esplodere la casa, rintracciato e denunciato

SASSARI, 19 NOV - È stato rintracciato nel primo pomeriggio e denunciato dalla polizia di Stato l'uomo che stamattina, a Sassari, ha minacciato di far esplodere il suo appartamento usando le bombole del gas. Si tratta di un 61enne, originario di un comune del circondario di Sassari, ma residente da anni in città. Stamattina poco dopo le 8 l'uomo si è barricato in casa, al primo piano di una palazzina di via Sant'Elisabetta, nel centro storico, e ha minacciato di far saltare in aria tutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti della Sezione Volanti. Sono riusciti a entrare nell'appartamento e a portare fuori le bombole del gas, trovate con i rubinetti ancora chiusi. Ma l'uomo era riuscito a scappare e a far perdere le proprie tracce. Non per molto. Nel pomeriggio è stato rintracciato dagli agenti della Questura sassarese e denunciato a piede libero.

