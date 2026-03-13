Minacce e violenze alla madre per acquistare droga, arrestato 27enne a Roma

ROMA, 13 MAR - Minacce, violenze sempre più frequenti e richieste di denaro giornaliere alla madre per acquistrare droga. A Roma (zona Giardinetti-Tor Vergata), la Polizia di Stato ha arrestato un ventisettenne gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L'intervento degli agenti è nato dalla segnalazione di una donna, che aveva chiesto aiuto al 112, spaventata dall'atteggiamento violento del figlio. Secondo quanto ricostruito, la vittima viveva da sei anni in un clima di paura e sopraffazione, costretta a subire continue violenze psicologiche e fisiche dal figlio. Quest'ultimo l'avrebbe sottoposta a reiterate pressioni ed intimidazioni, non esitando a minacciarla apertamente di morte, con la pretesa quotidiana di somme di denaro, variabili dai 20 ai 50 euro, destinate all'acquisto di sostanze stupefacenti. Le richieste, avanzate con modalità sempre più aggressive, avrebbero assunto i contorni di una escalation sempre crescente, fino a quando, quella mattina, le minacce avrebbero raggiunto la vittima anche tramite piattaforma di messaggistica istantanea. Per il ventisettenne romano è quindi scattato l'arresto, che è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.