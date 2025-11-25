Minacce e lesioni a convivente, 23enne arrestato a Milano

MILANO, 25 NOV - Un italiano di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Nei giorni scorsi una donna si è presentata agitata e impaurita al Comando di Zona 8 della Polizia Locale, in piazzale Accursio, e ha riferito agli agenti di essere stata aggredita dal proprio compagno e convivente, un 23enne. Il giovane, secondo quanto riferito, l'ha colpita facendole sbattere la testa, quindi l'ha chiusa con la forza in casa e minacciata di morte, estendendo le minacce anche alla sua famiglia nel caso avesse sporto denuncia. La vittima, che aveva lesioni visibili, era riuscita a fuggire e a raggiungere il comando di polizia. In considerazione del suo stato è stata successivamente ricoverata in ospedale per le cure necessarie. Da ulteriori dichiarazioni, è emerso che da tempo l'uomo era aggressivo, minaccioso, che la geolocalizzava attraverso un'app sul cellulare e che in diversi altri episodi l'aveva aggredita anche in strada, con il conseguente intervento delle forze dell'ordine. L'uomo, con precedenti per spaccio e per maltrattamenti nei confronti di un altro familiare, è stato rintracciato presso la propria abitazione e arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.