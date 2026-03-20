Minacce a Saviano, definitive le condanne per Bidognetti e avvocato

NAPOLI, 20 MAR - Definitive le condanne ad 1 anno e mezzo di carcere per il capoclan di camorra Francesco Bidognetti e 1 anno e due mesi per l'avvocato Michele Santonastaso nell'ambito del processo per le minacce rivolte nel 2008 al giornalista Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. Lo ha deciso la Cassazione rigettando le istanze avanzate dai difensori. Il fatto avvenne durante il processo di appello Spartacus a Napoli nei confronti del clan dei Casalesi.