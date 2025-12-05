Giornale di Brescia
Minacce a Lotito per far cedere la Lazio, 5 indagati

ROMA, 05 DIC - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma - su delega della procura - hanno eseguito perquisizioni nei confronti di cinque persone indagate per tentata estorsione e manipolazione del mercato ai danni del presidente della Lazio Claudio Lotito. In particolare, sono accusati in concorso di avere, con reiterati atti di minaccia tramite social, mail e telefonate anonime al presidente della Lazio, compiuto atti per costringerlo a cedere il capitale della società o, in almeno un caso, a procedere ad un aumento di capitale.

Argomenti
ROMA

