Mimit, ok cdm a piano filatelico, da Liberazione a Ramelli

ROMA, 14 GEN - Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Piano filatelico per il 2025. Fra le emissioni celebrative - fa sapere il Mimit -, saranno dedicati francobolli all'80° anniversario della Liberazione, al Giubileo 2025, alla Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, a Europa 2025, al quinto centenario della Battaglia di Pavia, al 185° Reggimento Paracadutisti Acquisizione Obiettivi "Folgore", al Corpo delle Capitanerie di Porto, alla distruzione della città di Zara e all'Ordine Militare d'Italia. Nel corso dell'anno saranno poi emessi francobolli commemorativi per celebrare il centenario della nascita di Rocco Chinnici e Giovanni Spadolini, i 200 anni dalla nascita di Benedetto Cairoli e Luciano Manara, il quarto centenario della nascita di Giovanni Domenico Cassini, i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il 550° anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti e il 50° anniversario della scomparsa di Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù ucciso a Milano nel 1975.