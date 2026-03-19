Mimit, Mef e Gdf avviano controlli a tappeto su rispetto prezzi carburanti

ROMA, 19 MAR - I ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, hanno predisposto già da questa mattina, con la Guardia di Finanza, "un'immediata azione di controllo sulla rete di distribuzione dei carburanti, come previsto dal decreto-legge approvato ieri", che conferisce nuovi, importanti e straordinari poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Lo comunica una nota del Mimit. È in corso una riunione della Cabina di regia della Commissione di allerta rapida, dove il Garante fornirà la lista degli operatori della distribuzione e delle compagnie che non hanno ancora adeguato il prezzo dei carburanti al taglio delle accise.