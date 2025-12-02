Giornale di Brescia
Mim sigla protocollo con l'Associazione nazionale alpini

ROMA, 02 DIC - Oggi il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana), Sebastiano Favero, hanno siglato un Protocollo d'Intesa, che consente di promuovere nelle scuole i valori dell'etica della partecipazione civile, della solidarietà e del volontariato. Inoltre, il Protocollo prevede il rilascio di un attestato di frequenza alle studentesse e agli studenti che partecipano ai Campi Scuola organizzati dall'Ana per documentare l'esperienza nel loro curriculum e per darne rilevanza durante il colloquio dell'esame di Maturità. "Gli Alpini hanno svolto un ruolo fondamentale nella difesa della Patria e sono impegnati costantemente in azioni di volontariato. Esprimono valori importanti: solidarietà e altruismo, civismo, coraggio, senso del dovere e spirito di sacrificio, lealtà, attaccamento al territorio e alle radici della comunità, ideali patriottici. Oggi più che mai abbiamo bisogno di diffondere il loro motto fra le giovani generazioni: 'Mettere il noi prima dell'io'", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

