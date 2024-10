Militari italiani in Palestina, verifiche per una missione

Compie un secolo la presenza dei Carabinieri in Terra Santa: era infatti il 12 dicembre del 1917 quando 150 militari della Benemerita giunsero a Gerusalemme. Facevano parte del corpo di spedizione italiano che doveva affiancare quello inglese per contrastare l'esercito ottomano. Oggi sono, invece, presenti con due missioni essenzialmente di addestramento, a Hebron e Gerico. I carabinieri di un secolo fa vestivano l'uniforme da campagna della prima guerra mondiale; al posto degli stivali avevano le "fasce mollettiere" e, in testa, la lucerna grigioverde. ANSA/ UFFICIO STAMPA COMANDO GENERALE CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++