Milei incontra Musk per la seconda volta in 3 settimane

BUENOS AIRES, 07 MAG - Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha incontrato negli Stati Uniti il magnate sudafricano Elon Musk per la seconda volta in tre settimane: hanno partecipato al colloquio anche la segretaria generale della Presidenza e sorella del capo dello Stato, Karina Milei, e l'ambasciatore argentino negli Usa, Gerardo Werthein. La riunione - immortalata da foto postate sui social - è avvenuta a margine della conferenza annuale del Milken Institute a Los Angeles, dove Milei ha chiesto agli uomini d'affari più influenti del pianeta di "scommettere sull'Argentina" e di sfruttare le "enormi" opportunità di investimento per trasformare il Paese nella "Roma del 21/mo secolo" e nella "nuova mecca dell'Occidente". Milei aveva già incontrato MUsk in Texas. Werthein ha riferito che il proprietario di Tesla, Space X e X "vuole aiutare l'Argentina" e che si è parlato di "cercare opportunità" nella catena di produzione del litio. All'inizio dell'anno, Milei aveva aperto la strada a Musk affinché la sua Starlink per l'internet satellitare iniziasse ad operare nel Paese.