Milei in Brasile per la Cpac, accolto da Bolsonaro

RIO DE JANEIRO, 07 LUG - Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, è arrivato nella notte a Balneário Camboriú, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, per partecipare alla Cpac (Conservative political action conference): il leader ultraliberista è stato ricevuto in hotel con un caloroso abbraccio dall'ex presidente di destra del Brasile, Jair Bolsonaro. Oggi Milei terrà il discorso di chiusura della conferenza e dovrebbe condividere il palco con Bolsonaro. Non sono escluse nuove critiche all'attuale presidente progressista, Luiz Inácio Lula da Silva, che il capo dello Stato argentino non incontrerà in questa sua prima visita nel Paese. Milei ha inoltre deciso di non partecipare al vertice Mercosur che inizierà domani in Paraguay. Stamani, l'argentino incontrerà alcuni imprenditori di Santa Catarina e il governatore dello Stato, Jorginho Mello, fedele alleato di Bolsonaro.