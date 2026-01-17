Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Milei, grazie all'impegno di Meloni firmiamo l'intesa Ue-Mercosur

AA

ROMA, 17 GEN - "Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato". Lo ha detto il presidente argentino Javier Milei intervenendo alla cerimonia della firma dell'intesa tra l'Ue e il Mercosur, in corso ad Asuncion. Parole accompagnate dall'applauso della sala.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario