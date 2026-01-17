Milei, grazie all'impegno di Meloni firmiamo l'intesa Ue-Mercosur

ROMA, 17 GEN - "Voglio ringraziare in particolare il contributo della mia amica, la premier italiana Giorgia Meloni: il suo impegno è stato cruciale per il successo di questo negoziato". Lo ha detto il presidente argentino Javier Milei intervenendo alla cerimonia della firma dell'intesa tra l'Ue e il Mercosur, in corso ad Asuncion. Parole accompagnate dall'applauso della sala.