Milei da Orban, 'l'immigrazione che non si adatta è un'invasione'

BUENOS AIRES, 21 MAR - Il presidente argentino Javier Milei è a Budapest per partecipare a Cpac 2026, l'annuale conferenza di azione politica dei conservatori. Prima del suo intervento in chiusura dell'evento, ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orbán, al quale ha anticipato il tema centrale del suo discorso. "Menzionerò la sua corretta visione sui temi migratori", ha rivelato Milei, spiegando che "quando l'immigrazione non si adatta culturalmente al luogo in cui va, smette di essere immigrazione per trasformarsi in invasione". Da parte sua, Orbán ha ringraziato per l'incontro: "È la prima volta nella storia delle nostre nazioni che un presidente argentino visita l'Ungheria. Siamo molto felici, avviene in un momento molto importante". Nel corso della fitta giornata, il capo di Stato sudamericano ha visto anche l'omologo Tamás Sulyok e riceverà un titolo accademico onorifico per i suoi "contributi significativi alla società e alla politica". Si tratta del terzo fine settimana consecutivo all'estero per il presidente.