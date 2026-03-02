Milei conferma l'alleanza Argentina-Usa e annuncia 90 riforme strutturali

ROMA, 02 MAR - Il presidente argentino Javier Milei ha confermato domenica la sua alleanza "strategica" con gli Stati Uniti nell'ambito del "nuovo ordine mondiale" e ha anticipato che quest'anno promuoverà al Congresso 90 riforme strutturali per configurare l''architettura' della "grandezza argentina". Lo riferisce l'agenzia spagnola Efe. "Tutto ciò - ha aggiunto il presidente argentino - richiede un'alleanza strategica duratura. È quello che stiamo costruendo con gli Stati Uniti. Non si tratta solo di un accordo tra il presidente Donald Trump e Milei. Ha a che fare con l'affinità culturale e gli obiettivi strategici tra due paesi e l'intera regione", ha affermato nel suo discorso di inaugurazione della sessione ordinaria del Congresso argentino. Davanti all'Assemblea legislativa - riunione delle due camere parlamentari - Milei ha detto che "si sta configurando un nuovo ordine mondiale" e il modo in cui l'Argentina vi si inserirà "determinerà il destino del Paese". Milei ha poi annunciato che promuoverà la ratifica parlamentare dell'accordo commerciale e di investimento firmato con gli Stati Uniti lo scorso 5 febbraio.