Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Milei conferma l'alleanza Argentina-Usa e annuncia 90 riforme strutturali

AA

ROMA, 02 MAR - Il presidente argentino Javier Milei ha confermato domenica la sua alleanza "strategica" con gli Stati Uniti nell'ambito del "nuovo ordine mondiale" e ha anticipato che quest'anno promuoverà al Congresso 90 riforme strutturali per configurare l''architettura' della "grandezza argentina". Lo riferisce l'agenzia spagnola Efe. "Tutto ciò - ha aggiunto il presidente argentino - richiede un'alleanza strategica duratura. È quello che stiamo costruendo con gli Stati Uniti. Non si tratta solo di un accordo tra il presidente Donald Trump e Milei. Ha a che fare con l'affinità culturale e gli obiettivi strategici tra due paesi e l'intera regione", ha affermato nel suo discorso di inaugurazione della sessione ordinaria del Congresso argentino. Davanti all'Assemblea legislativa - riunione delle due camere parlamentari - Milei ha detto che "si sta configurando un nuovo ordine mondiale" e il modo in cui l'Argentina vi si inserirà "determinerà il destino del Paese". Milei ha poi annunciato che promuoverà la ratifica parlamentare dell'accordo commerciale e di investimento firmato con gli Stati Uniti lo scorso 5 febbraio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario