Milei arriva in Ungheria, incontro con Orban e intervento alla Cpac

BUENOS AIRES, 20 MAR - Il presidente argentino Javier Milei ha iniziato una visita ufficiale in Ungheria, dove incontrerà il primo ministro Viktor Orbán e parteciperà all'ultima edizione della Conferenza di Azione Politica Conservatrice (Cpac), foro dell'ultradestra internazionale. Milei è arrivato a Budapest accompagnato dalla sorella, Karina Milei, e dal ministro degli Esteri, Pablo Quirno, e secondo quanto riporta l'agenda ufficiale terrà anche un incontro con il presidente Tamás Sulyok, e riceverà una laurea honoris causa dall'Università Ludovica di Budapest. Il viaggio rientra nella missione di diffusione dell'idea di "battaglia culturale" globale contro le sinistre che il leader ultraliberista si è posto fin dal suo insediamento e ribadisce l'allineamento politico con Orban, una delle figure di spicco del sovranismo europeo. Il viaggio all'estero di Milei avviene inoltre nel contesto di una forte esposizione del presidente sui media argentini per le ultime rivelazioni sul cosiddetto 'criptogate'.