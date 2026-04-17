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Milano ricorda Pannella con intitolazione giardini di fronte a San Vittore

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MILANO, 17 APR - Il 19 maggio saranno passati dieci anni dalla morte di Marco Pannella e la città di Milano ricorderà il leader dei Radicali, protagonista di tante battaglie per i diritti, anche dei detenuti, con un giardino a lui intitolato a due passi dal carcere di San Vittore, in piazzale Aquileia. La giunta comunale ha approvato ieri l'intitolazione, accogliendo favorevolmente la proposta avanzata con una mozione dal consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico ed approvata dal Consiglio Comunale il 25 novembre del 2021. "Marco Pannella (1930 - 2016) uomo politico, fondatore del Partito Radicale, è stato attivista per i diritti civili, promotore di numerose battaglie sociali e civili già a partire dagli anni '70 del secolo scorso - si legge nella delibera -, tra le più celebri quelle per l'introduzione del divorzio in Italia e per la depenalizzazione dell'aborto, fino a quelle più recenti per il diritto all'eutanasia e alle battaglie civili a favore dei diritti dei detenuti".

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