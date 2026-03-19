Milano dedica una via a Giuseppe Pinelli, 'anarchico e partigiano'

MILANO, 19 MAR - Una strada dedicata a Giuseppe Pinelli nel quartiere San Siro di Milano, a pochi passi dalla casa in cui visse con la famiglia: "via Giuseppe Pinelli - anarchico, partigiano" è la nuova intitolazione di via Micene per ricordare "la diciottesima vittima di Piazza Fontana", come la definì l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Alla cerimonia, molto partecipata dai cittadini, il sindaco Giuseppe Sala e le figlie Claudia e Silvia Pinelli hanno scoperto la targa, dando attuazione alla delibera approvata dal Consiglio comunale. Nel corso della cerimonia, Sala ha sottolineato che "soprattutto ai giorni nostri è giusto non solo ricordare, ma imparare da chi ha impegnato la sua vita per i propri ideali", ringraziando le figlie per la "lotta" e invitando a considerare la via "non solo come abbraccio di Milano ma come stimolo a portare avanti quei valori". Commosse le parole delle figlie. "Quello di oggi è un momento di festa, possiamo anche piangere lacrime dolci - ha detto Claudia - è memoria collettiva di una città che non ha dimenticato", ricordando che "la memoria è un impegno, un impegno politico per andare avanti e non arrendersi". Silvia ha richiamato le parole della madre Licia: "non ho mai inteso chiedere vendetta, ho creduto di combattere per cambiare il volto di questo Paese", sottolineando come l'intitolazione sia "una scelta di memoria" e che "l'esempio di vita non si cancella con la morte: questa cosa chi l'ha ucciso non l'ha capita".