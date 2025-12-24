Giornale di Brescia
Milano Cortina: società Simico, 'avviato l'innevamento a Bormio'

MILANO, 24 DIC - In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, anche l'impianto di innevamento di Bormio è pienamente operativo. Lo rende noto la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 (Simico), che, si legge in una nota, "ha coordinato i lavori dell'impianto di innevamento composto da 64 generatori di neve distribuiti lungo la pista Stelvio ed è in grado di soddisfare pienamente le esigenze di innevamento olimpiche". "Grazie alla disponibilità di 88.000 mü di acqua provenienti dal bacino, il sistema - spiega la società - può produrre la quantità di neve richiesta in un tempo stimato tra 100 e 150 ore, in funzione delle condizioni meteorologiche. Completano l'intervento il cablaggio totale della pista e l'installazione di un nuovo sistema di cronometraggio dedicato agli eventi sportivi, seguiti sempre da Simico". "L'innevamento sulla Valtellina è pronto. Da Livigno a Bormio è stato fatto un grande lavoro insieme alle comunità, Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e tutto il Governo che ci sostiene fin dal primo giorno. - afferma il commissario e ad Fabio Saldini -. Impianti all'avanguardia con tecnologie avanzate capaci di gestire da remoto le varie quantità di neve sulla pista Stelvio, rappresentano un upgrade all'impianto e una legacy straordinaria per tutto il territorio che solo i Giochi hanno permesso di apportare". "Con grande soddisfazione annunciamo l'avvio dell'impianto di innevamento e del bacino di accumulo dell'acqua, un'opera strategica che segna un passo fondamentale per il futuro della ski area di Bormio", ha detto la sindaca di Bormio, Silvia Cavazzi. "Questo risultato è frutto della collaborazione virtuosa tra i Comuni di Bormio e Valdisotto, la Provincia di Sondrio, la Regione Lombardia e Simico Spa, guidata dal Commissario arch. Saldini". "Con l'avvio dell'impianto d'innevamento a Bormio - dichiara l'assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori - si concretizza un'altra opera olimpica che migliora la dotazione sportiva per le prossime Olimpiadi e per l'intero comprensorio nel tempo. La grande sinergia e collaborazione tra Simico, enti locali e Regione si stanno dimostrando la ricetta vincente per pensare, finanziare e realizzare opere importanti nel rispetto delle regole".

